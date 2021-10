Tanken, wo es billiger ist – auch in Tschechien und Kroatien möglich

Aber auch für die östlichen Nachbarn steigen die Preise so stark wie kaum je zuvor. Während deutsche Autofahrer noch etwas sparen können und das Schreckgespenst von 2 Euro pro Liter erst hier und da gesichtet wurde, laufen auch in Tschechien und anderswo in Osteuropa die Preise den Einkommen davon. Doch wohin fahren die Menschen aus Tschechien, um billiger zu tanken? Es bleibt ihnen nur Polen, denn in allen anderen Nachbarländern liegen die Preise höher. Laut Vergleichsportal Global Petrol Prices ist der Literpreis für Benzin Mitte Oktober in Polen um 13 Cent günstiger (1,28 Euro) als in Tschechien, für Diesel gerade einmal 8 Cent (1,28 Euro).

An den Zapfsäulen in Polen ist Diesel und Benzin günstiger als in Tschechien. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Schaut man weiter nach Südosten, dann leiden vor allem die Menschen in Kroatien unter besonders hohen Spritpreisen. Diesel kostet hier Mitte Oktober mit im Schnitt 1,47 Euro sogar mehr als Benzin mit 1,44 Euro. Und die Preise liegen in allen Nachbarländern niedriger als in Kroatien selbst. Die längste Grenze und den größten Preisvorteil hat Kroatien gegenüber Bosnien und Herzegowina. Im Nachbarland, das im Gegensatz zu Kroatien kein EU-Mitglied ist, kostet der Liter Diesel für kroatische Verhältnisse günstige 1,18 Euro und Benzin 1,21 Euro. Und so ist Tanktourismus auch in Kroatien kein Fremdwort. Nur dass in diesem Fall die Kroaten zu Besuch fahren, während sie im Sommer Gastgeber für unzählige Touristen sind.

Was nach dem Tanken vom Geld übrig bleibt

Doch auch viele Menschen in Kroatien und Tschechien wohnen nicht so nahe an der Grenze, dass sie von günstigerem Kraftstoff in einem Nachbarland profitieren könnten. Und so bleibt den Verbrauchern nichts anderes übrig, als immer größere Teile ihres Einkommens für Benzin auszugeben. Vor allem Kroatien und Rumänien stechen dabei heraus. In beiden Ländern kostet eine Tankfüllung von 50 Litern gute neun Prozent des monatlichen Nettoeinkommens einer alleinstehenden Person ohne Kinder. Laut Eurostat lag deren durchschnittlicher Verdienst im Jahr 2020 in Kroatien bei etwas über 800 Euro, in Rumänien knapp über 700 Euro.