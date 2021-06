Seit dem EU-Beitritt Kroatiens 2013 ist es für kroatische Bürgerinnen und Bürger deutlich einfacher geworden, im westlichen Ausland für höhere Löhne zu arbeiten. Hier zeigt sich ein typisches Muster, das nicht nur die Gastronomie betrifft: Auf der einen Seite wandern kroatische Köchinnen und Kellner nach Österreich, Deutschland und Frankreich ab. Dafür kommen dann Menschen aus Bosnien und Herzegowina und aus Serbien etwa an die dalmatinische Küste und halten dort die Gastronomie am Laufen. So verdienen zwar alle mehr als in ihren Heimatländern, sind aber weit weg von zu Hause.

Gemütlich abends einen Cocktail in der Altstadt von Dubrovnik schlürfen? Der Service könnte in diesem Jahr länger dauern! Bildrechte: imago/allOver