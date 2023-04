Swjatoslaw Sagajkewytsch (33) hat vor rund fünf Jahren das inzwischen führende Projekt Underground Standup gegründet. Die Bar in der Kiewer Oberstadt ist an einem Donnerstagabend so gut wie voll. Fünf Komiker unterhalten abwechselnd das Publikum, Sagajkewytsch moderiert und gibt eine kleine Nummer zum Besten. "Es ist in vielerlei Hinsicht ein merkwürdiges Gefühl, dass es uns als Branche besser als vor dem Krieg geht", sagt er. "Wir haben uns ständig weiterentwickelt und ich würde den aktuellen Erfolg keinesfalls nur auf den Krieg reduzieren. Wir hätten mit dem Talent unserer Komiker auch ohne den Krieg viel erreicht."

Stand-up-Komiker unterstützen Armee

Fakt ist aber: Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Aufstieg von Underground Standup in der Tat stark beschleunigt: Statt zwei Vorstellungen pro Woche wie früher sind es nun fünf. Außerdem treten Komiker des Underground Standup inzwischen nicht nur in Bars und Clubs auf, sondern ein bis zweimal pro Monat auch im Kiewer Oktoberpalast, dessen Bedeutung etwa mit der des Berliner Admiralspalasts vergleichbar ist. Der Erlös aus diesen großen Shows wird zu 100 Prozent an die ukrainische Armee gespendet. Bei regulären Shows gehen rund 20 Prozent der Einnahmen an die Streitkräfte. Publikum bei einer Stand-up-Comedy-Show in einer Bar in Kiew Bildrechte: Underground Standup

"Nach dem 24. Februar 2022 brauchte ich etwa fünf Tage, um wieder mit dem Schreiben der Witze anzufangen", erinnert sich Sagajkewytsch an den Kriegsausbruch. "Wir haben uns dann mit anderen Komikern im Team abgesprochen und vorerst einen Stream auf YouTube organisiert, in dem wir einfach das Geschehen besprachen und versuchten, den Menschen mit Humor und Satire Mut zu machen."

Ablenkung vom Kriegsalltag

Das Vorhaben hat enorm viel Zuspruch erhalten, und als die russische Armee Ende März die Vorstädte von Kiew endgültig verließ, fanden gleich wieder Live-Auftritte statt. "Die Straßen waren noch leer und man wurde alle fünf Minuten an einem Checkpoint von Polizisten oder Armeeangehörigen gestoppt", erinnert sich Dmytro Bilous, ein weiterer Komiker des Projekts. "Die Bars waren aber voll und die Atmosphäre war unglaublich. Alle waren so froh, einander zu sehen und endlich gemeinsam über etwas lachen zu können. Selbst Unbekannte haben einander umarmt."

Ein Jahr später ist zwar wieder ein Stück Alltag eingekehrt, doch dass sich die Ukraine unverändert im Krieg befindet, ist sowohl den Komikern als auch dem Publikum anzumerken. Gescherzt wird natürlich nicht ausschließlich über Krieg und Politik, wobei Witze über russischen Generäle oder den belarussischen Diktator Aleksandr Lukaschenko großen Zuspruch erhalten. Komiker von Underground Standup in Kiew Bildrechte: Underground Standup

Doch selbst wenn es auf den ersten Blick um Alltagsthemen geht, wird die aktuelle Lage in der einen oder anderen Form erwähnt. Bei Witzen über Tinder-Dates in Kriegszeiten spielt etwa das Thema nächtliche Sperrstunde automatisch eine Rolle. Für viel Gelächter sorgt auch der Scherz, dass die Ukrainer keine posttraumatische Belastungsstörung haben können, weil das Trauma selbst noch nicht vorbei ist.

Lachen hilft gegen Kriegtrauma

"Für mich sind diese Auftritte eine legale Möglichkeit, abzuschalten. Und Ablenkung braucht man, sonst wird man irgendwann verrückt", sagt Anastassija, eine junge Besucherin der Show am Donnerstagabend. Ähnlich wie sie antworten die meisten Gäste, wenn man sie fragt, warum sie mitten im Krieg Stand-up-Auftritte besuchen. "Man fühlt sich irgendwie schlecht, wenn man in Zeiten wie diesen tanzen geht. Doch Comedy ist so tagesaktuell, dass man sich innerlich weniger dafür schämt, zu lachen, während unsere Jungs bei Awdijiwka und Bachmut kämpfen."

Für die Frontkämpfer sammelt der Komiker Dmytro Bilous mit einem weiteren Kollegen Geld auf einer Europa-Tournee, die sich vor allem an ukrainische Flüchtlinge im Ausland richtet. Eine der Stationen war am 19. April Leipzig. Auch auf dieser Tour werden die Einnahmen zu 100 Prozent an die Armee weitergeleitet.