Mein Leben: eine Improvisation

Ich wohne zwar im westlichen Teil der Stadt, doch auch mein Leben, vor allem meine Tätigkeit als Journalist, ist zu einer Riesenimprovisation geworden. So habe ich zum Beispiel weihnachtliche Lichterketten, die mit einfachen Batterien betrieben werden, noch nie so geschätzt wie in den letzten zwei Monaten: Bei Stromausfällen haben sie sich als unfassbar praktische Lichtquelle erwiesen. Es ist daher kaum überraschend, dass die Nachfrage danach höher als je zuvor ist – mit Weihnachten oder mit dem in der Ukraine eigentlich bedeutenderen Neujahr hat das aber nichts zu tun.

Strom gibt es im Einkaufszentrum

Mit meinen Nachbarn versuchen wir zudem, mit zusätzlichen Akkus dafür zu sorgen, dass unsere WLAN-Verbindung auch bei Stromabschaltungen funktioniert. Darüber hinaus ist aber vor allem ein großes Einkaufszentrum um die Ecke oft meine Rettung. Dessen Besitzer haben nicht nur vier Generatoren im Gesamtwert von umgerechnet 150.000 Euro, sondern auch ausreichend Terminals für das Satellitennetzwerk Starlink, das einen uneingeschränkten Internet-Zugang bietet, besorgt. So kann in dem Shoppingtempel nun kostenlos gearbeitet oder das Smartphone aufgeladen werden.

Kiew liegt immer häufiger im Dunkeln. Bildrechte: dpa Bei einem Luftalarm muss das Einkaufszentrum jedoch zumachen, und so bleibt es für mich herausfordernd, Texte oder andere journalistische Beiträge rechtzeitig an die Redaktionen zu schicken – oder diese über Probleme mit dem Zeitplan zu informieren. Es ist keine Seltenheit, dass selbst Mobilfunk und mobiles Internet bei Stromausfällen komplett weg sind. Dann muss man in einen anderen Stadtteil fahren, wo es noch Strom gibt. Zum Glück wohne ich sehr nah an einer U-Bahn-Station – denn ein Taxi zu bestellen klappt ohne Handynetz natürlich auch nicht! Irgendwie findet man am Ende aber immer eine Möglichkeit, alles zu erledigen, was man erledigen muss. Doch es kostet viel mehr Kraft und Zeit als sonst.

Erledigungen kosten viel mehr Kraft

Zur Wahrheit gehört aber auch: Andere Menschen müssen noch viel mehr improvisieren als ich in meiner eher privilegierten Position als Auslandsjournalist. Gerade kleinere Unternehmer wie Kaffeestandbetreiber brauchen oft einen Benzingenerator, der wegen der riesigen Nachfrage inzwischen umgerechnet fast 2000 Euro kostet. Hinzu kommen horrende Benzinkosten. In der Gegend, in der ich wohne, hat inzwischen so gut wie jeder Kiosk oder kleines Geschäft einen Generator. "Das Wichtigste für mich ist aber, dass ich überhaupt arbeiten kann", sagt Petro Kutscherenko, Besitzer von zwei Kaffeeständen bei mir um die Ecke. "Selbst wenn das teils Minusgeschäft ist: Ich würde komplett verrückt werden, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde."

Doch selbst der Kaffee-Verkauf ist derzeit nicht einfach, gerade, was die Bezahlung betrifft. In der Ukraine und gerade in Großstädten wie Kiew wird normalerweise alles mit Karte bezahlt. Bei Stromausfällen funktionieren die aber oft nicht. Deswegen versuchen die Menschen, so viel Bargeld wie möglich abzuheben. Man gibt es, soweit es geht, jedoch nicht aus, sondern lässt es für den Fall eines größeren Stromausfalls zu Hause.

Die schwerste Zeit steht noch bevor - aber kaum jemand will weg

Die Stimmung in Kiew ist nicht gut, doch sie ist auch nicht so schlecht wie man meinen mag: Die Menschen haben sich angepasst und wissen, dass die eigentlich schwierigen Monate noch bevorstehen. Obwohl keine Besserung in Sicht ist, kenne ich nur eine Person aus meinem Umfeld, die den Winter in der EU verbringen wird. Auch sie will aber im Frühjahr unbedingt zurückkehren.