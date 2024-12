Etwa 5,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer leben in der EU. Eine wichtige Brücke zu ihren zu Hause gebliebenen Landsleuten ist ein Unternehmen, das mittlerweile über 100 Filialen im Ausland hat: Nowa Poschta (ukr. Нова пошта) ist das führende private Post- und Kurierunternehmen der Ukraine, das sich auf dem deutschen Markt Nova Post nennt. Die erste Filiale in Deutschland öffnete im Juni 2023 in Berlin, mittlerweile gibt es unter anderem in Leipzig, Magdeburg und Dresden welche. Und so ist Nova Post zunehmend auch für Deutsche ein Begriff, die Weihnachten etwas in die kriegsgebeutelte Ukraine oder auch woanders hinschicken wollen.