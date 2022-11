Vergrößert werden soll die Berufsarmee auch, weil sie zuletzt immer mehr Aufgaben zugewiesen bekommen hat. Seit Januar baut das Militär einen rund 200 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Belarus, um die Einwanderung von Migranten an dieser Stelle zu verhindern. Im vorigen Jahr hatte das Regime des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko gezielt Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika mit dem falschen Versprechen einer schnellen Einreise in die EU ins Land gelockt, um in Wirklichkeit eine Migrationskrise herbeizuführen und die politische und soziale Lage in der EU zu destabilisieren. Zwischenzeitlich warteten Tausende Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze auf eine Einreise.