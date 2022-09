In dem Nest an der Hauptstraße des kleinen Örtchens Krosna machen sich die Störche für ihren Abflug in den Süden bereit, ein Mähdrescher fährt vorbei, und an der Haltestelle wartet Irena auf ihren Bus in die nächstgrößere Stadt Alytus, wo sie wohnt. Die Rentnerin erzählt, dass ihre Eltern auf dem Friedhof hier in Krosna, im litauisch-polnischen Grenzgebiet, begraben liegen. Der Ort liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus. "Wir leben schon in einer gewissen Spannung hier und sind besorgt über all diese Dinge, die in der Ukraine passieren", sagt sie noch, bevor sie in den Bus einsteigt.