Der frühere Nato-General Hans-Lothar Domröse hat sich überrascht gezeigt von dem Vorgehen der russischen Armee bei ihrer Invasion in der Ukraine. Domröse sagte MDR AKTUELL, er habe erwartet, dass die russischen Streitkräfte "reinschlagen, die Lufthoheit haben und schnell voranmarschieren." Das sei zum Glück aber nicht eingetreten.

Domröse erklärte, die ukrainischen Soldaten machten genau das, was er erhofft habe. Sie würden sich nicht massiv der russischen Armee entgegenstellen, sondern in einer "Hit and Run"-Taktik immer wieder auftauchen, schießen und verschwinden.