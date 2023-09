Nach dem Sieg des aserbaidschanischen Militärs in Bergkarabach ist die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Region weiter gestiegen. Wie die armenische Regierung am Dienstag mitteilte, kamen bereits mehr als 28.100 der insgesamt 120.000 ethnischen Armenier aus Bergkarabach in Armenien an. Neun Stunden zuvor waren es noch rund 13.550 Menschen. Die Menschen verlassen Bergkarabach meist in Autos und Bussen.