Polen lockt jedes Jahr Millionen Touristen an. In ihre Koffer wandern dabei vielfach Magnete, Anhänger und anderer Nippes mit stereotypen Abbildungen von Juden, die eine goldene Münze halten. Die Polen haben ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Mitbringseln. Denn das Stereotyp eines reichen, habgierigen und halbseidenen jüdischen Händlers und Bankiers ist in Polen noch relativ weit verbreitet – was sich auch in der abfälligen Bezeichnung "Żydki", auf Deutsch "Jüdlein", niederschlägt. Gleichzeitig sind entsprechende Juden-Darstellungen ein beliebter Glücksbringer, der seinem Besitzer finanziellen Wohlstand sichern soll, so der Volksglaube. Besonders in Krakau, einer Stadt, in der vor dem Zweiten Weltkrieg fast ein Drittel der Bevölkerung jüdisch war, findet man heute einen regen Markt dafür.