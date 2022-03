Neben riesigen Autostaus bilden sich an den Grenzübergängenauch lange Fußgängerschlangen – zu Fuß können die Flüchtlinge schneller als mit dem Pkw einreisen. Bildrechte: imago images/Agencia EFE

Die Lage an den Grenzübergängen Ukraine-Polen

Die Einreiseformalitäten wurden auf polnischer Seite extrem vereinfacht – Flüchtlinge dürfen die Grenze auch ohne Reisedokumente passieren. Auf ukrainischer Seite dauert die Überprüfung und Registrierung der Flüchtlinge allerdings sehr lange – die Wartezeiten können sogar einige Tage betragen.

In der Nähe der Grenzübergänge wurden inzwischen neun Empfangszentren eingerichtet, wo die Flüchtlinge aus der Ukraine registriert und versorgt werden, bei Bedarf auch medizinisch. Jeder Flüchtling, der dort erscheint, erhält ein blau-gelbes Faltblatt in vier Sprachen mit allen notwendigen Informationen über staatliche Hilfen und eine Hotline. Sie können sich kostenlos gegen COVID-19 impfen oder auch testen lassen. Von dort werden sie bei Bedarf zu Unterkünften gefahren, die in anderen, meist größeren Städten liegen. Viele Freiwillige bieten Flüchtenden Transport und Unterkunft an. Dieser Mann will vier Personen kostenlos nach Krakau mitnehmen. Bildrechte: IMAGO / GlobalImagens

Im Moment melden sich allerdings nur ca. zehn Prozent der ukrainischen Flüchtlinge bei den Aufnahmestellen. Die meisten überqueren die Grenze mit einem konkreten Reiseziel und einer gesicherten Unterkunft, die bereits von Verwandten oder polnischen Freunden organisiert wurden. Ein kleiner Teil von ihnen will in andere europäische Länder weiterziehen.

Allerdings rechnet man in Polen damit, dass die Anzahl von Flüchtlingen ohne Kontakte in Polen – also ohne Verwandte und Freunde vor Ort – wachsen wird. Nach UN-Prognosen kann man sogar mit bis zu fünf Millionen Flüchtlingen rechnen. Noch Mitte Februar war "nur" von einer Million potentieller Flüchtlinge die Rede. Die Flüchtlinge werden nach dem Grenzübertritt mit Essen und Trinken, aber auch mit gespendeter warmer Kleidung und unterschiedlichen Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt. Bildrechte: IMAGO / Le Pictorium

Wie viele Flüchtlinge kann Polen bewältigen?

Auf einen solchen Flüchtlingsansturm ist Polen nach Ansicht von Prof. Maciej Duszczyk nicht vorbereitet. Der Wissenschaftler arbeitet am Zentrum für Migrationsforschung der Universität Warschau und weist darauf hin, dass Polen bisher noch nie mit derart großen Flüchtlingsbewegungen konfrontiert wurde. Die vorhandenen Flüchtlingsheime seien inzwischen mit Migranten belegt, die während der Migrationskrise an der polnisch-belarussischen Grenze ins Land gekommen seien. Es fehle einfach an entsprechender Infrastruktur, an Sozialarbeitern und Psychologen, die sich um die Flüchtlinge kümmern könnten.

"Wir haben 1.700 Plätze in Flüchtlingszentren. Wenn man es mit Deutschland vergleicht, ist dieses System völlig unterdimensioniert. Wir können den Zustrom von einem Dutzend oder mehreren Tausend Flüchtlingen meistern. Wir können aber nicht mit Hunderttausenden Menschen zurechtkommen, wir haben keine Infrastruktur, um sie aufzunehmen und ihnen zu helfen. Es droht eine humanitäre Katastrophe großen Ausmaßes“, warnt Duszczyk.