Der aktuell viel diskutierte Fall von kirchlicher Vertuschung sexuellen Missbrauchs ist der Leidensweg von Janusz Szymik, dessen Leben im Alter von zwölf Jahren zu einem Alptraum wurde. Szymik verklagte die zuständige Diözese auf Schadenersatz in Höhe von über 660.000 Euro. Am 17. Februar 2022 begann der Gerichtsprozess.

Doch bereits vor Prozessbeginn behauptete das zuständige Bistum, dass "die Beziehung, die der Kläger mit Pater W. hatte, nicht auf Zwang oder Entmündigung beruhte, sondern im Gegenteil – auf Freiwilligkeit und gegenseitigem Nutzen". Sie fordert nun "Beweise von einem sachverständigen Sexualwissenschaftler, um die sexuellen Vorlieben des Klägers festzustellen, insbesondere seine sexuelle Orientierung". Dieser Versuch der Täter-Opfer-Umkehr macht Janusz Szymik fassungslos: "Dieser Antwort nach soll ich als Minderjähriger am Umgang mit einem Pädophilen Spaß gehabt haben! Weil ich schwul sei? Es kommt mir vor, als hätte mich eine Dampfwalze überrollt", sagt Kläger Szymik.

Die Hölle im Pfarrhaus

Janusz Szymik ist heute 48 Jahre alt. Er lebt mit Frau und Tochter im Dorf Międzybrodzie Bialskie in Schlesien. Seine schmerzhafte Geschichte beginnt im Jahr 1983. Seine Familie war sehr religiös, soll sich aber nicht besonders um ihn gekümmert haben. Mit elf Jahren wurde der Junge Messdiener und kam in Kontakt mit dem Dorfpfarrer Jan W. Mit zwölf wurde er von ihm zum ersten Mal sexuell missbraucht und, so die Angaben von Janusz Szymik, über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg etwa 500 weitere Male.

"Ich war gebrochen und zu Tode erschrocken. Ich hatte niemanden, dem ich es erzählen konnte. Wer würde mir glauben?", erinnert sich Szymik. Die Übergriffe spielten sich oft auf einem Sofa ab, über dem ein Bild von Christus mit der Dornenkrone hing. Mit 17 brach der Junge seinen "Messdienst" schließlich ab und ging für fünf Monate zur Therapie in eine Klinik. Szymik leidet bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist immer wieder in psychologischer Behandlung.

Zwischen seinem elften und 17. Lebensjahr war Janusz Szymik Messdiener und wurde regelmäßig von Pater W. sexuell missbraucht. Bildrechte: Janusz Szymik/MDR

Verschweigen und Vertuschen

Nach der ersten Therapie meldete Janusz Szymik seinen Fall dem zuständigen Bischof. Er tat dies im Laufe der Zeit immer wieder, führte Zeugen an, aber niemand nahm sich seiner Vorwürfe an. Erst 1993 wurde sein Bericht vom Bischof der Diözese Bielsko, Tadeusz Rakoczy, entgegengenommen. Doch eine Reaktion blieb aus. Beim nächsten Versuch 2007 ignorierte der Bischof erneut seine Pflicht, dem Missbrauchsfall nachzugehen. Und das, obwohl bereits damals geltendes Kirchenrecht vorsah, Vorwürfe wie diesen dem Heiligen Stuhl zu melden.

Das bewog Szymik dazu, seine Geschichte einem von ihm als zuverlässig angesehenen Pater anzuvertrauen, der sie 2012 an Kardinal Stanisław Dziwisz, den ehemaligen Sekretär von Papst Johannes Paul II., weitergab. 2020 in einem Fernsehinterview auf den Fall Szymik angesprochen, äußerte Dziwisz, er könne sich daran nicht erinnern.

Als 2015 der Spielfilm "Spotlight" über sexuellen Missbrauch in einer katholischen Kirche in den USA herauskam, wurde Janusz Szymik endgültig klar, dass auch in seinem Fall ein kirchliches System der Geheimhaltung am Werk war. Selbst der maltesische Geistliche Charles Scicluna der viele Jahre lang im Auftrag des Heiligen Stuhls Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche untersucht hat, vergleicht die Vertuschung mit dem Omertà-Schweigegesetz der Mafia. Für Szymik stand fest: Ihre Sünden würde er der Kirche nicht mehr vergeben. Kurz nachdem er den Film "Spotlight" gesehen hatte, meldete er die Versäumnisse des Bischofs Rakoczy direkt an den Vatikan.

2017 wurde Szymiks Peiniger Pater Jan W. dann in einem innerkirchlichen Verfahren schuldig gesprochen und zu einer Strafe verurteilt: unter anderem zu einem fünfjährigen Verbot des Priesterdienstes. Inzwischen ist erwiesen, dass Janusz Szymik nicht das einzige Opfer von Pater W. war. Bischof Rakoczy wurde für die Vertuschung von Pädophilie mit einer nur symbolisch anmutenden Strafe belegt. Von Genugtuung konnte für Janusz Szymik nach diesem Urteil aber keine Rede sein. Deshalb ging er 2020 mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit.

Janusz Szymik hat beschlossen, gerichtlich gegen die katholische Kirche vorzugehen. Bildrechte: Janusz Szymik/MDR

Mitleid ja – Entschädigung nein