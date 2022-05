Wenn es um die Sanktionen des Westens geht, mit denen die russische Wirtschaft seit Putins Angriff auf die Ukraine zu kämpfen hat, bleibt die staatliche Propaganda erfinderisch. Mal sind sie Gegenstand wütender Brandreden. Europa und die USA sollten ihre Sanktionen zu einem Röllchen drehen und sich in den Hintern schieben, polterte jüngst Wladimir Solowjow, Top-Propagandist und Moderator des staatlichen Senders Rossija 1.

Putins Propaganda: Der Westen schadet sich selbst

Ein Bild aus längst vergangenen Zeiten: Die erste McDonald´s-Filiale in Moskau öffnete noch in der "Perestroika" gegen Ende der Sowjetunion - eine "Zeitenwende". Nun ist sie nicht mehr. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Andere Kollegen Solowjows spielen die Bedeutung der Sanktionen herunter. Der Sender RBK frohlockte etwa nach dem Rückzug von McDonalds aus dem russischen Markt, dass sich nun Möglichkeiten für russische Konkurrenten auftun. Der Sender Moskwa 24, der sich vollständig im Eigentum der Stadtverwaltung der russischen Hauptstadt befindet, widmete einiges an Sendezeit den Protesten in Italien und Spanien wegen der hohen Spritpreise. Der Versuch, Russland zu isolieren, so der Tenor des Beitrags, schade Europa nur selbst und stelle die eigene Wirtschaft vor Probleme.

Propaganda greift nicht immer

Tatsächlich sind die Sanktionen des Westens und Russlands Reaktion darauf seit Wochen eines der Top-Themen in der russischen Nachrichtenwelt. Noch im Februar erklärte Putin, dass die Sanktionen des Westens so oder so gekommen wären, ungeachtet dessen, was Russland macht. Bei einem Treffen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko im März schwärmte der Kremlherr von der Sowjetunion, die "ständig mit Sanktionen zu tun hatte und herausragende Erfolge erzielt hatte". Dabei scheint die staatliche Propaganda zumindest in Teilen erfolgreich zu sein. Laut einer Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada waren im März noch etwa 53 Prozent der Russen "kaum oder gar nicht" besorgt wegen der Sanktionen. Gleichwohl ist der Anteil der Besorgten seit einer Umfrage im Dezember von 32 auf 46 Prozent gestiegen. Die größten Sorgen machen sich dabei die Einwohner von Moskau und Russen mit geringen Einkommen.

Jobs in Gefahr

Vor allem in der Hauptstadt und anderen Metropolen sind die Auswirkungen des Wirtschaftskrieges zwischen West und Ost besonders stark zu spüren. Der Rückzug westlicher Marken wie Zara, Obi oder Ikea sorgt für Leerstand in den Einkaufszentren, die Büros westlicher Konzerne sind verwaist. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach vor wenigen Wochen davon, dass etwa 200.000 Jobs in der Hauptstadt bedroht seien.