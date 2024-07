11:43 Uhr | Stadt Charkiw verlegt Schulunterricht unter die Erde

Kinder in der seit Kriegsbeginn nahezu täglich unter russischem Beschuss stehenden Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sollen nach Behördenangaben künftig verstärkt in unterirdischen Schulen unterrichtet werden. Wie die Charkiwer Stadtverwaltung mitteilte, hat der Bau von drei weiteren derartigen Einrichtungen begonnen, nachdem ein erstes unterirdisches Schulprojekt bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Die Schüler sollen so besser vor den russischen Luftangriffen geschützt werden.

11:36 Uhr | Deutschland bei Integration von Ukraine-Flüchtlingen europaweit im Mittelfeld

Deutschland liegt bei der Integration von Ukraine-Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor. Deutschland erreichte demnach Anfang 2024 eine Integrationsquote von 27 Prozent. Europaweit führt Litauen mit 57 Prozent, gefolgt von Dänemark (53 Prozent) und Polen (48 Prozent). Länder wie Finnland, Norwegen, Rumänien und Spanien verzeichnen mit weniger als 20 Prozent die niedrigsten Quoten.

08:20 Uhr | 42.000 Menschen in der Ukraine vermisst

In der Ukraine werden nach Angaben des Innenministeriums derzeit 42.000 Menschen vermisst. Dazu zählen Soldaten wie Zivilisten. Der Stand sei zwischenzeitlich noch höher gewesen, sagte der zuständige Abteilungsleiter Dmytro Bohatjuk der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform in Kiew. Bei etwa 4.000 im Gefecht vermissten Soldaten seien aber später die Leichen gefunden und identifiziert worden. 3.000 Vermisste seien lebend aufgespürt worden. Das seien in vielen Fällen Kriegsgefangene, sagte Bohatjuk.

06:08 Uhr | Ukraine und Russland planen Bericht zufolge Gefangenenaustausch

Russland und die Ukraine planen einem Bloomberg-Bericht zufolge für heute den Austausch von 90 Gefangenen. Dies sei von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden, meldete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf einen Insider. Vergangene Woche berichteten ukrainische Medien, der Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments, Dmytro Lubinez, habe erklärt, die Regierung plane mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate bald einen großen Gefangenenaustausch mit Russland. Die beiden Kriegsparteien haben bereits mehrfach Gefangene ausgetauscht. Beim bislang letzten Mal im Juni übergaben Russland und die Ukraine jeweils 90 Gefangene. Dies war ebenfalls von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden.

02:07 Uhr | Japan gewährt Ukraine Kredit aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten

Japan stellt der Ukraine 3,3 Milliarden Dollar als Kredit zur Verfügung, finanziert aus Zinsen eingefrorener russischer Vermögenswerte. Dieser Kredit sei Teil eines 50-Milliarden-Dollar-Pakets der G7-Staaten, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die USA und die EU steuerten jeweils 20 Milliarden Dollar bei, während Japan, Großbritannien und Kanada gemeinsam zehn Milliarden Dollar geben. Das Paket soll beim G7-Treffen am Rande des G20-Finanzgipfels in Brasilien verabschiedet werden.

02:01 Uhr | Bundesregierung unterstützt Wiederaufbau der zerstörten Kiewer Kinderklinik

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire Die Bundesregierung plant, beim Wiederaufbau der durch einen russischen Luftangriff teilweise zerstörten Kiewer Kinderklinik zu helfen. Das Entwicklungsministerium stellt der ukrainischen Regierung zehn Millionen Euro zur Verfügung, berichtete die "Rheinische Post". Diese Mittel sollen zusammen mit weiteren Geldern anderer Geber und Spender verwendet werden, um das Krankenhaus schnell wieder einsatzfähig und winterfest zu machen. Nach dem Angriff Anfang letzter Woche müssen Fassade, Behandlungsräume und Energieversorgung instand gesetzt werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrinform | - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) betonte die rücksichtslosen und menschenverachtenden Aspekte des russischen Angriffskriegs, der besonders Kinder hart treffe. Die Zerstörung der Kinderklinik unterstreiche dies deutlich. Die Kiewer Kinderklinik behandelte bislang rund 20.000 Kinder pro Jahr. Experten schätzen die Kosten für den Wiederaufbau auf rund 113 Millionen Euro.

01:47 Uhr | Medwedew droht Nato bei Ukraine-Beitritt