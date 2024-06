Ukraine-News Drei Tote bei russischen Luftangriffen in der Ostukraine

17:20 Uhr | Ukraine fordert mehr Freiheiten beim Einsatz westlicher Waffen

Die Ukraine fordert von ihre Verbündeten mehr Freiheiten beim Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland. Die von den USA in diesem Zusammenhang erteilte Erlaubnis sei "keine hundertprozentige Freigabe" für Angriffe auf russisches Territorium, sagte am Montag Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew. Sie komme mit einigen Regeln, die die Ukraine befolgen müsse. Die Regierung in Kiew wolle bei ihren Alliierten darauf drängen, dass "der Umfang ihrer Anwendung" ausgebaut wird.

In der vergangenen Woche hatten die USA den Einsatz von US-Waffen gegen russischen Militärstellungen im Grenzgebiet erlaubt — wenig später gab auch Deutschland die Freigabe. Auch andere Natoländer erlauben der Ukraine inzwischen den Einsatz gelieferter Waffen gegen russischen Stellungen in Grenznähe.

15:17 Uhr | Drei Tote bei russischen Angriffen in der Ostukraine

Bei nächtlichen russischen Angriffen in der Ostukraine sind drei Menschen getötet worden, darunter ein zwölfjähriger Junge. Bei Angriffen auf das Dorf Mychayliwka in der Region Donezk seien zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden, erklärte Gouverneur Wadim Filaschkin am Montag in Onlinediensten. Bei russischen Angriffen auf das Dorf Sloboschanske in der Region Charkiw sei ein Mann getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synehubow im Onlinedienst Telegram mit.

14:32 Uhr | China streitet ukrainische Vorwürfe ab

Nach Vorwürfen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat China bestritten, andere Länder von der Teilnahme an der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz abzuhalten. Chinas Position sei offen und transparent. Es gebe keinen Fall, in dem Druck auf andere Länd ausgeübt werde, teilte Pekings Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag mit. Ihr Land vertrete die Haltung, dass "alle Bemühungen, die zu einer friedlichen Lösung der Krise beitragen, unterstützt werden sollten", fügte sie hinzu.

Am Freitag hatte Mao erklärt, dass eine Teilnahme Chinas an der Konferenz "schwierig" sei. Als Grund nannte sie den Ausschluss Russlands von der geplanten Zusammenkunft.

13:03 Uhr | Russland bekräftigt Drohung bei Einsatz von US-Waffen auf russische Ziele