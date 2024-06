Ukraine-News Orban kritisiert EU-Beitrittsgespräche mit Ukraine

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich kritisch über heute in Luxemburg beginnenden Beitrittsgespräche der EU mit der Ukraine geäußert. "Ungarn ist mit diesem Beitrittsprozess nicht einverstanden, aber wir blockieren ihn nicht und unterstützen den Start der Verhandlungen", sagte Orban der Funke-Mediengruppe Die Gespräche seien "ein rein politisch motivierter Prozess". Die EU müsse zuvor klären, "was die Folgen wären, wenn wir ein Land im Krieg aufnehmen, dessen Grenzen in der Praxis nicht geklärt sind."