Ukraine-News Ausnahmezustand in Sewastopol verhängt

Einen Tag nach dem ukrainischen Raketen-Angriff ist in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim der Ausnahme-Zustand verhängt worden. Das geht aus einem Dekret hervor, das russische Nachrichtenagenturen veröffentlichten. Bei dem Raketen-Angriff waren vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 150 wurden verletzt. Die meisten Opfer hatten sich am Stadt-Strand von Sewastopol aufgehalten, als Raketen-Trümmer niedergingen und explodierten.

Wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt die Europäische Union neue Sanktionen. Das haben die Außenminister der 27 EU-Staaten abschließend bestätigt. Die Maßnahmen sollen es erschweren, bestehende Sanktionen zu umgehen. Erstmals sieht das Paket zudem scharfe EU-Sanktionen gegen Russlands milliardenschwere Geschäfte mit Flüssigerdgas (LNG) vor. So dürfen Häfen wie der im belgischen Zeebrugge nicht mehr zur Verschiffung von russischem LNG in Drittstaaten genutzt werden. Die so eingeschränkten Transportkapazitäten sollen dazu führen, dass Russland weniger Flüssigerdgas verkaufen und weniger Geld in seinen Angriffskrieg stecken kann.