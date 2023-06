Ukraine-News Blinken will Ukraine an Nato-Standard heranführen

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

19:21 Uhr | Blinken will Ukraine militärisch besser aufstellen

Die Ukraine muss nach Einschätzung der Nato-Länder langfristig militärisch besser aufgestellt werden. US-Außenminister Anthony Blinken kündigte an, dass der Nato-Gipfel im Juli in Vilnius dazu ein umfassendes Paket beschließen wolle. Dabei gehe es sowohl um militärische als auch politische Unterstützung. Die Ukraine müsse über die Kapazität verfügen, künftige Angriffe zu verhindern und, wenn nötig, abzuwehren. Blinken betonte zum Abschluss des Nato-Außenministertreffens in Oslo, es sei wichtig, die Ukraine an die Standards des Militärbündnisses heranzuführen.

18:05 Uhr | Selenskyj: Papst hat bei Gefangenenaustausch geholfen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Papst Franziskus für seine Hilfe beim Austausch von Gefangenen mit Russland gedankt. Selenskyj sagte dem argentinischen Portal infobae.com, Franziskus habe geholfen und wolle sich auch weiter dafür einsetzen. Selenskyj fügte hinzu, er habe den Papst bei seinem jüngsten Treffen auch um eine Vatikan-Beteiligung bei einem künftigen Friedensgipfel gebeten. Franziskus unterstütze die Ukrainer und die Ukraine: "Er möchte wirklich, dass dieser blutige Krieg beendet wird."

Nach dem Treffen von Selenskyj und dem Papst im Mai hatte es Spekulationen über Differenzen zwischen beiden gegeben. Selenskyj hatte damals im italienischen Fernsehen gesagt: "Bei allem Respekt für Seine Heiligkeit, wir brauchen keine Vermittler. Wir brauchen einen gerechten Frieden."

16:39 Uhr | Nato will Kiew offenbar Nato-Ukraine-Rat anbieten

Die Nato will der Ukraine offenbar ein Format für eine engere Zusammenarbeit anbieten. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte nach einem Treffen der Nato-Außenminister in Oslo, man habe darüber diskutiert, die bestehende Nato-Ukraine-Kommission zu einem Nato-Ukraine-Rat aufzuwerten. In einem solchen Forum könne man mit der Ukraine auf Augenhöhe Schlüsselfragen der Sicherheit diskutieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich auf dem bevorstehenden Nato-Gipfel in Vilnius eigentlich eine konkrete Beitrittsperspektive für sein Land erhofft. Stoltenberg sagte, grundsätzlich sei man sich in der Nato einig, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten werde. Zuvor müsse aber sichergestellt werden, dass die Ukraine den russischen Angriffskrieg überlebe und als Gewinnerin daraus hervorgehe. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock stellte klar, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine aktuell nicht auf der Tagesordnung stehe.

Update 14:11 Uhr | Selenskyj fordert bei Europa-Gipfel weitere militärische Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine bei einem Gipfeltreffen mit 47 europäischen Ländern in Moldau Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. "Wir haben immer gesagt, dass es auch für eine Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben muss, und da wird Deutschland einen Beitrag leisten", sagte Scholz. Zugleich betonte er die Bedeutung deutscher Luftverteidigungssysteme in der Ukraine. Die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine sei "sehr essenziell und nach den USA der größte Beitrag, der geleistet wird von einem einzelnen Land", sagte er.

13:43 Uhr | Kiew ermittelt zu verschlossenem Schutzkeller

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew laufen nach einem russischen Raketenangriff mit mehreren Toten Ermittlungen zu einem offenbar verschlossenen Luftschutzkeller. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf Telegram, er habe das Präsidialamt gebeten, den Leiter des betroffenen Stadtteils Desnjanskyj für die Dauer der Untersuchungen von seinem Posten freizustellen. Zudem würden in allen anderen Kiewer Bezirken die Schutzräume überprüft.

In Desnjanskyj war in der Nacht ein Krankenhaus beschossen worden. Der Mann einer getöteten Frau beklagte später, dass die Menschen den russischen Raketen schutzlos ausgeliefert gewesen seien. Als sie gegen die Türen des Bombenschutzkellers gehämmert hätten, habe ihnen niemand aufgemacht.

13:04 Uhr | Wagner-Söldner sollen Bachmut bis Montag verlassen