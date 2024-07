Ukraine-News USA und Partner sagen Kiew Stärkung der Luftabwehr zu

Russische Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau die Kontrolle über die Siedlung Jasnobrodiwka in der Region Donezk übernommen, wie das Verteidigungsministerium auf Telegram mitteilte. Der ukrainische Generalstab widersprach und erklärte, Jasnobrodiwka sei eines von neun Dörfern im Sektor Pokrowsk, wo die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mehr als 20 russische Vorstöße abgewehrt hätten. Die Berichte beider Seiten können nicht unabhängig überprüft werden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Rande des Gipfeltreffens der Allianz eine neue Vereinbarung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie angekündigt. Es gehe darum, mehr zu investieren, die Produktion auszubauen und die transatlantische Zusammenarbeit zu verbessern, erklärte er vor Vertretern von Rüstungsunternehmen in Washington. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass die Bestände an Waffen und Munition zu klein und die Produktionskapazitäten zu gering seien, sagte Stoltenberg. Der Nato-Gipfel in Washington hat am späten Abend mit einem Festakt begonnen - das Bündnis feiert sein 75-jähriges Bestehen.