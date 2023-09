07:45 Uhr | Ukraine: Luftangriffe auf Hafeninfrastruktur in Regionen Odessa und Ismajil

Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau mit einer massiven Angriffswelle überzogen. In der südlichen Region Odessa habe die ukrainische Luftwaffe 17 russische Drohnen abgeschossen, teilte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper bei Telegram mit.

In der für den Getreideexport wichtigen Hafenstadt Ismajil richteten die Geschosse demnach etliche Schäden an. In mehreren Gebieten des Bezirks Ismajil seien "Lager- und Produktionsgebäude, landwirtschaftliche Maschinen und Ausrüstungen von Industrieunternehmen beschädigt" worden. Zivile Opfer habe es aber nicht gegeben.

Nach Angaben der ukrainischen Armee setzte Russland bei dem "massiven" nächtlichen Angriff, der auf die zivile Infrastruktur im Donau-Raum gerichtet gewesen sei, iranische Angriffsdrohnen vom Typ Schahed ein.

Update 07:39 Uhr | Russland meldet Zerstörung ukrainischer Militärboote im Schwarzen Meer

Russland hat eigenen Angeben zufolge vier ukrainische Militärboote mit Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt. In der Nacht zu Montag hätten Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte vier Schnellboote des US-Herstellers Willard "mit Landungstruppen der ukrainischen Streitkräfte" zerstört, erklärte das russische Verteidigungsministerium bei Telegram. Demnach waren die Boote auf dem Weg zum Kap Tarchankut an der Küste der Krim.

Russischen Angaben zufolge hatten die eigenen Streitkräfte bei einem ähnlichen Angriff am Mittwoch bereits vier ukrainische Militärboote mit bis zu 50 Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt. Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim wird seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine von Kiew ins Visier genommen. Zuletzt haben die Angriffe an Zahl und Intensität zugenommen. Die Ukraine hat wiederholt erklärt, die Krim zurückerobern zu wollen.

03:05 Uhr | Russland schießt ukrainische Drohnen über Gebiet Kursk ab

Russland hat nach eigenen Angaben über der Region Kursk zwei Drohnen abgeschossen, die von der Ukraine gestartet worden sein sollen. Das gab das Verteidigungsministerium bekannt. Die Region liegt im Süden Russlands. Der Bericht konnte zunächst von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Die Ukraine äußerte sich dazu nicht.

01:34 Uhr | Strack-Zimmermann drängt auf Taurus-Lieferungen

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in der Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz scharf kritisiert. "Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen?" schrieb Strack-Zimmermann im Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter. Scholz "alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos", fügte sie hinzu.

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak bekräftige die Forderung seines Landes nach einer baldigen Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. Der "Bild"-Zeitung sagte er, es sei notwendig, "Entscheidungen schneller und entschiedener zu treffen". Es gebe "keine andere Möglichkeit, die russische Logistik und die Nachhut zu zerstören, also wird Taurus gebraucht". Ziel sei nicht, "das russische Territorium anzugreifen", sondern "die Ressourcen der Besatzer zu zerstören".

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 4. September 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.