Ukraine-News 90 Staaten und Organisationen melden sich für Ukraine-Konferenz an

Ukrainische Behörden weisen Angaben des Tschetschenen-Anführers Ramsan Kadyrow zurück, seine Einheiten hätten das Grenzdorf Ryschiwka in der Region Sumy im Nordosten eingenommen. Es gebe dort keine russischen Truppen, erklärt Jurij Sarko, ein Vertreter der Behörde in Sumy, gegenüber dem ukrainischen Medienunternehmen Suspilne.

Vor der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin fordern Hilfsorganisationen eine stärkere Berücksichtigung von humanitären und sozialen Aspekten. "Ein Wiederaufbau inmitten des Krieges mag absurd erscheinen. Doch Investitionen in Sozialprogramme sind weitgehend immun gegen Raketen und beugen einem Zusammenbruch der Gesellschaft vor", sagte die Präsidentin der evangelischen Hilfswerke Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt, Dagmar Pruin, am Montag in Berlin. Am Dienstag und Mittwoch findet dort die diesjährige internationale Ukraine-Wiederaufbaukonferenz statt.