Vor der Bluttat soll der Schütze bereits seinen Vater in einer Gemeinde westlich von Prag ermordet haben.



Zudem berichtete Polizeipräsidenten Martin Vondrašek von einer Hypothese seiner Ermittler, wonach der 24-Jährige auch für einen Doppelmord vor einer Woche verantwortlich gewesen sein könnte. Ein Vater und dessen kleine Tochter waren scheinbar grundlos in einem Waldstück am Prager Stadtrand erschossen worden. Der Fall hatte in Tschechien für Entsetzen gesorgt.