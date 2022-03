Ukraine-Krieg Brand in ukrainischem Atomkraftwerk nach russischem Angriff

Offenbar haben russische Einheiten in der Nacht zu Freitag das Atomkraftwerk in Saporischschja in der Ukraine angegriffen. In einem Ausbildungsgebäude brach ein Feuer aus, das am Morgen gelöscht werden konnte – Russland kontrolliert das AKW nun. Bisher gibt es nach Angaben des Direktors der Anlage keine erhöhten Strahlenwerte.