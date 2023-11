Die Informationen über eine mögliche Spurenverwischung mehren sich in letzter Zeit. "Am 16. Oktober (einen Tag nach den Wahlen) wurde in den Nachrichtendiensten, vor allem in den Militärdiensten, beschlossen, sogenannte nicht archivierte Dokumente zu vernichten. De facto kann alles liquidiert werden", sagte Marek Biernacki, der ehemalige Ministerkoordinator für Spezialdienste, in einem Rundfunkinterview. Man könne nur vermuten, in welche Kiste die Dokumente über "Pegasus" wandern werden. "Pegasus" ist ein israelisches Spionageprogramm, mit dem der Geheimdienst Zentrales Antikorruptionsbüro (CBA) 2019 Oppositionspolitiker, Rechtsanwälte und Staatsanwälte abgehört haben soll. Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Sejm, Krzysztof Gawkowski, sprach wiederum von einer "Säuberung der Archive" im Justizministerium.