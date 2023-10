Die PiS will ihre jetzige Politik fortsetzen, wenn sie an der Macht bleibt. Das würde bedeuten, dass der Kurs gegen freiheitlich-liberale und demokratische Werte verstärkt wird und die darauf beruhenden Konflikte mit der EU sich weiter zuspitzen. Die letzten acht Jahre wurden vom Streit mit Brüssel um die Rechtsstaatlichkeit geprägt, weil die PiS-Regierung die Unabhängigkeit der Justiz immer weiter demontiert hat.

Die EU wertet das als Verstoß gegen die Dreiteilung der Macht und hat gegen Polen mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Wegen der fehlenden Kompromissbereitschaft der PiS-Regierung werden Polen die Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds vorenthalten. Auch der Missbrauch der öffentlich-rechtlichen Medien als Propagandainstrument ist von der EU mehrmals scharf kritisiert worden.

Massenproteste nach dem nahezu vollständigen Abtreibungsverbot im Herbst 2020 – das Verfassungsgericht hat es auf Betreiben der regierenden PiS-Partei verhängt. Bildrechte: imago images/NurPhoto Zum PiS-Erbe gehört auch die Verschärfung der Abtreibungsregelungen, die auch so schon zu den restriktivsten in Europa gehörten. Im Herbst 2020 fanden in Polen "schwarze Märsche" statt, nachdem das PiS-hörige Verfassungsgericht die neuen Restriktionen verhängt hatte. Seitdem darf eine Schwangerschaft nur dann abgebrochen werden, wenn sie durch eine Vergewaltigung entstanden ist oder das Leben und die Gesundheit der Frau gefährdet.

Zu dieser brisanten Frage hört man aber von den Parlamentskandidaten nur selten klare Worte. Nur die Neue Linke befürwortet die Legalisierung der Abtreibung bis zur 12. Woche in ihrem Wahlprogramm. Donald Tusk von der Bürgerkoalition hat sich zwar ebenfalls dafür ausgesprochen, doch im offiziellen Wahlprogramm fällt dazu kein Wort. Der Dritte Weg fordert ein Referendum zum Abtreibungsrecht, und in der Konföderation hört man sogar Stimmen, die Gefängnisstrafen für die Abtreibung fordern. Die PiS meidet das unbequeme Thema.

Donald Tusk in Wehrmachtsuniform – das Titelblatt erlangte 2017 traurige Berühmtheit. Die Angriffe auf Tusk als angeblichen deutschen Agenten haben seitdem noch zugenommen. Bildrechte: IMAGO / Eastnews Dafür schlagen die Regierenden in diesem Wahlkampf starke antideutsche und EU-kritische Töne an. Die PiS "malt Deutschland an die Wand" und stellt Oppositionsführer Donald Tusk als einen prodeutschen und damit antipolnischen Politiker dar. In der Wahldebatte von TVP verstieg sich Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zu der Aussage "Gene kann man nicht unterdrücken", womit er auf die angebliche deutsche Abstammung von Tusk anspielte – eine Lüge, die die Staatspropaganda seit Jahren unermüdlich lanciert.