MDR AKTUELL: Wie sehr wird Trump sich bei der Amtseinführung feiern lassen und was können wir von den ersten Tagen dieser neuen Amtszeit erwarten?

Klaus Brinkbäumer: Natürlich kennen wir den Text der Rede noch nicht. Wir wissen also nicht, ob Donald Trump ähnlich nationalistisch reden wird, wie er das vor acht Jahren getan hat. Was wird er jetzt sagen? Spekulation. Ich glaube, er wird sich nicht zurückhalten können, was seinen Stolz angeht, die Befriedigung darüber, wiedergewählt und auf diese Weise bestätigt worden zu sein.



Er ist ja sehr stolz darauf, dass jetzt viele Menschen seine Nähe suchen. Menschen wie Mark Zuckerberg, der Meta-Chef. Mark Zuckerberg wird eine Party organisieren und hat natürlich auch Geld gespendet, wie so viele andere auch für diese Feier.

Dann kommen die ersten Tage im Amt. Und ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass Trump, was die wesentlichen Themen seines Wahlkampfes angeht, versuchen wird, sofort zu handeln. Mutmaßlich wird er eine Reihe von Executive Orders verfügen oder in die Welt hinaus senden. Und da könnte es darum gehen, dass Deportationen verfügt werden, Deportationen von Menschen ohne Papiere, also sogenannten Illegalen. Das war ja ein zentrales Wahlversprechen.