Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Israel-Besuch erneut zu einer neuen Feuerpause im Gazastreifen aufgerufen. Damit könne sich ein Zeitfenster öffnen, um Geiseln frei zu bekommen und um mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu leisten, sagte Baerbock am Mittwoch nach Gesprächen mit Regierungsvertretern in Jerusalem. Es ist bereits der fünfte Besuch der Ministerin seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober.

Warnung vor israelischer Offensive in Rafah

Bildrechte: picture alliance/dpa/XinHua | Yasser Qudih Baerbock warnte vor einer israelischen Offensive auf den südlichen Ort Rafah im Gazastreifen. Dies wäre eine "humanitäre Katastrophe mit Ansage", denn die Menschen dort könnten sich nicht einfach in Luft auflösen. Sie benötigten sichere Orte und sichere Korridore, um "nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten". Auch müsse es sichere Orte geben, an denen die Menschen medizinisch versorgt werden könnten. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten sind Hunderttausende Flüchtlinge aus den nördlichen Teilen des Gazastreifens gestrandet.

Für eine zuverlässige Lieferung der Hilfen in den Gazastreifen forderte Baerbock von Israel die rasche Öffnung weiterer Grenzübergänge sowie Sicherheitsgarantien bei der Verteilung von medizinischen Gütern.

Baerbock betonte zugleich Israels Recht auf Selbstverteidigung. Es sei die Verantwortung Deutschlands, für das Selbstverteidigungsrecht Israels im Rahmen des Völkerrechts einzutreten. Aus Gaza dürfe nie wieder eine Terrorbedrohung für Israel ausgehen, bekräftigte Baerbock. Die Palästinenser dürften aber auch nicht aus dem Gebiet vertrieben werden.

Netanjahu bekräftigt Pläne zu Offensive