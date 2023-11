Gaza-Israel-Krieg Blinken fordert Schutz von palästinensischen Zivilisten

Nach Angaben des israelischen Militärs, machte die eigene Offensive im Gazastreifen auch am Freitag Fortschritte. Gaza-Stadt sei umzingelt worden. Die Infrastruktur der Hamas werde weiter zerstört. Einem Militärsprecher zufolge wurden auch in der Nacht zum Freitag Ziele in Gaza aus der Luft, vom Meer aus und mit Artillerie beschossen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate warnten unterdessen vor der Gefahr eines regionalen Flächenbrands. Befürchtet wird vor allem, dass die vom Iran unterstützte Hisbollah vom Libanon aus in den Konflikt eingreifen könnte. Hisbollah -Führer Sajjed Hassan Nasrallah machte bei seinen ersten öffentlichen Erklärungen zu den aktuellen Entwicklungen zwar keine konkreten Andeutungen, ob die Hisbollah Israel vom Libanon aus umfangreich angreifen und damit eine zweite Front eröffnen könnte. Er sagte aber, eine weitere Eskalation an der libanesischen Front sei eine "realistische Möglichkeit". Alle Optionen blieben offen.

Unterdessen forderten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der jordanische König Abdullah eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser. Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, waren sich beide in einem Telefonat einig, dass nur so ein Leben in Frieden und Sicherheit ermöglicht werden könne. Scholz habe zudem bekräftigt, dass Deutschland sich nachdrücklich für den Schutz von Zivilisten und für einen kontinuierlichen und sicheren Zugang humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen einsetze. Die Bundesregierung habe ihre humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ausgeweitet.