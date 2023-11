Krieg in Nahost Israelische Armee umstellt Gaza-Stadt

Im Norden Israels lieferte sich die israelische Armee heftige Gefechte mit der libanesischen Hisbollah. Sie erklärte, Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten in der vergangenen Stunden Stellungen der Hisbollah im Libanon angegriffen. Zudem seien Artillerie und Panzer eingesetzt worden. Der Angriff sei eine Antwort auf Beschuss durch die Hisbollah von libanesischen Territorium aus.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah erklärte ihrerseits, sie habe 19 israelische Militärposten mit Hilfe von Lenkraketen und Artilleriefeuer sowie anderem Waffen angegriffen. Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat beinahe täglich militärischen Auseinandersetzung an der israelisch-libanesischen Grenze zu Gefechten. Es gibt Befürchtungen, dass die Hisbollah eine neue Front zur Unterstützung der Hamas eröffnen und so Libanon in den Krieg hineinziehen könnte.