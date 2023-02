Zentrale Versammlung im Schloss Bellevue

Am Vormittag kommen auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainische Botschafter, Oleksii Makeiev, führende deutsche Politiker im Berliner Schloss Bellevue zu einer zentralen Veranstaltung zusammen. Dabei wird auch ein eingespielter Redebeitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Aus Solidarität mit der Ukraine werden am Sitz des Bundespräsidenten und über dem Reichstag die Flaggen auf Halbmast gesetzt. An der Veranstaltung im Schloss Bellevue werden neben Kanzler Scholz und mehreren Ministern seines Kabinetts auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher erwartet.

Friedensgebet für Opfer des Krieges

Zuvor gedachten Politiker und Kirchenvertreter in einem Friedensgebet der Opfer des UKraine-Krieges und entzündeten in der Kirche der Katholischen Akademie in Berlin Kerzen. An der Zeremonie nahmen neben Bundestagspräsidentin Bas auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesfamilienministerin Lisa Paus teil. Der katholische Prälat Karl Jüsten beklagte in seiner Ansprache, der Krieg habe Europa gezeichnet mit Massenverbrechen, Gewalt, Vertreibung und Terror.

Zehntausende Tote, fast 19 Millionen Flüchtlinge

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Der Schwerpunkt der Kämpfe liegt im Osten und Südosten des Landes. In den bisherigen Kämpfen starben allein auf ukrainischer Seite zehntausende, wenn nicht sogar über hunderttausend Menschen. Unabhängig überprüfbare Zahlen gibt es nicht. Bis Februar 2023 haben nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR 18,8 Millionen der 48 Millionen Ukrainer das Land verlassen. In Deutschland sind 1,1 Millionen Ukraine-Flüchtlinge registriert, in Polen knapp 1,6 Millionen. Nach Russland flohen mehr als 2,85 Ukrainer und Ukrainerinnen.