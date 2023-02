"Danke, dass du für uns kämpfst", "Komm lebend zurück" - in bunter Kinderschrift hat eine Neunjährige diese Grüße auf kleine Zettel gemalt. Sie werden von Weimar aus an die Front geschickt. Zusammen mit Kerzen, die Ehrenamtliche hier in Blechdosen mit zusammengerollter Pappe fertigen und anschließend mit Wachs übergießen.

"Danke, dass du für uns kämpfst", steht in ukrainischer Sprache auf einem Zettel, der mit den Kerzen in die Ukraine geschickt wird. Bildrechte: MDR/ David Straub

"Unser Kerzenprojekt soll Menschen helfen, den kalten Winter zu überleben", sagt Olexandra. Seit fast einem Jahr lebt sie jetzt schon in Weimar. Wir haben sie mehrmals im vergangenen Jahr besucht und über ihr Ankommen und ihr neues Leben in Thüringen berichtet. Und nun, fast ein Jahr nach Beginn des Kriegs am 24. Februar 2022, treffen wir sie erneut in Weimar. Olexandra hat vor zwei Monaten das Kerzenprojekt gestartet - abwechselnd treffen sie und die anderen sich mittwochs in Räumen der Caritas oder wie an diesem Nachmittag, in der Other Music Academy (OMA).

Mit den Kerzen teilen wir unsere Liebe, unsere Unterstützung. Olexandra

Viele der Ehrenamtlichen hier sind Frauen, deren Ehemänner, Söhne oder Väter in der Heimat sind. Nur ein paar ältere Männer sind dabei. Die Kerzen sind eine Möglichkeit, etwas zum Kampf beizutragen, den die Menschen in den besetzten und umkämpften Gebieten gegen die russischen Aggressoren leisten, sagt Olexandra: "Viele sind ohne Zuhause jetzt oder haben keinen Strom, keine Heizung. Mit den Kerzen teilen wir unsere Liebe, unsere Unterstützung."

Ein Foto aus der Kampfzone zeigt, wie die gebastelten Kerzen zumindest ein paar Stunden Wärme spenden. Bildrechte: MDR/ David Straub

So sehr sich Olexandra für ihre Landsleute engagiert, so vertrackt ist derzeit ihre private Situation. Noch vor einem knappen Jahr strahlte sie nach der Ankunft in Weimar Optimismus und Frohmut aus. Jetzt ist Olexandra am Ende. Überfordert wirkt sie, kontrolliert ständig ihr Handy, als wir auf dem Weg zu ihr nach Hause sind. "Ich habe Gewicht verloren, auch mal meinen Deutschkurs verpasst", erzählt sie dann.