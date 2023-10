Der amtierende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez will die Spitzentreffen in Andalusien auch als Bühne nutzen. Gerade erst hat König Felipe VI. den Sozialisten erneut mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem Versuche des rechten Lagers gescheitert waren. Aus Sánchez' Umfeld heißt es, in Granada wollten sich die Staats- und Regierungschefs der 47 Teilnehmerländer mit den Konflikten in Europa befassen und "die großen geostrategischen Debatten der Welt" führen. Weitere Schwerpunktthemen sind Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sowie Energie und Klimaschutz.

Streitthema Migration

Italien will die Migration zum beherrschenden Thema in Granada machen. Regierungschefin Giorgia Meloni protestiert scharf dagegen, dass Deutschland und andere EU-Länder Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen im Mittelmeer finanziell unterstützen. Denn diese, so argumentiert Meloni, würden den Schleusern helfen, noch mehr Migranten in das bereits überlastete Italien zu bringen. Ein hochrangiger EU-Beamter wies die Einschätzung zurück, Italien wolle das Treffen in Granada für seine Interessen "kapern". Das Thema Migration sei "eine Priorität aller EU-Anführer", betonte er.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte kürzlich ebenfalls ein entschlossenes Handeln seiner Ampel-Koalition in Aussicht gestellt, um die steigenden Migrantenzahlen zu begrenzen. Und auch der britische Premierminister Rishi Sunak will in Granada für einen schärferen Kurs werben, wie es aus London hieß.

Keine Annäherung von Armenien und Aserbaidschan