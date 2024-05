Kein frühgeborenes Kind sollte in einem bulgarischen Krankenhaus mehr in einem überalterten Brutkasten um sein Leben kämpfen müssen. Dieses simple Ziel stellte sich die Kampagne "Plastikdeckel für die Zukunft" bei ihrem Start vor mittlerweile sieben Jahren, denn den Krankenhäusern selbst fehlen die Mittel für neue Medizintechnik. Die Wohltätigkeitsinitiative kennt einfach jeder in Bulgarien.

Für die Aktion sammeln Menschen Deckel von Plastikflaschen. Die sind klein und leicht zu transportieren. Das erste Ziel der Sammelaktion "Plastikdeckel für die Zukunft" war, alle alten Inkubatoren in Bulgarien durch moderne Geräte zu ersetzen. Schon nach zwei Jahren war dieses Ziel erreicht.

Die Kampagne läuft unter anderen Vorzeichen bis heute. Dazu sind in Bürohäusern, Supermärkten und in den Fußgängerzonen Sammelbehälter aufgestellt. Die gesammelten Deckel werden zum Recyceln verkauft, um aus dem Erlös medizinische Technik für Kinderkliniken zu beschaffen. "Abnehmer der zerkleinerten Kunststoffdeckel sind Plastikhersteller", erläutert Lazar Radkow, der die Aktion ins Leben gerufen hat.

Nach zwei Jahren folgte das nächste Ziel - Schraubverschlüsse sammeln für Krankenwagen - speziell für den Transport von Neugeborenen. Mittlerweile wurden bereits 22 nagelneue Brutkästen, 45 weitere medizinische Geräte und fünf Krankenwagen an 36 Kinderkliniken im ganzen Land geliefert. "Nun sammeln wir für den sechsten Krankenwagen für Neugeborene", berichtet Radkow bei einer großen Sammelaktion in der Hauptstadt Sofia.

Bildrechte: Kapachki za budeshte

In der Millionenstadt kommen in der Regel 60 bis 70 Tonnen Plastikdeckel bei einer Aktion zusammen. Der neue Krankenwagen kostet rund 100.000 Euro, was 800 Millionen Plastikdeckeln entspricht. Radkow packt beim Sortieren, Wiegen und Transportieren der Flaschendeckel selbst mit an.

Lazar Radkow, heute 41 Jahre alt, begann die erste Kampagne schon vor sieben Jahren. Nach seinem Schulabschluss in der zweitgrößten bulgarischen Stadt Plowdiw und einem Studium in Deutschland kam er zurück nach Bulgarien. Er arbeitete in verschiedenen Berufen, half aber immer wieder in Krankenhäusern aus. Aus seiner Zeit als freiwilliger Sanitäter in einer Kleinstadt erinnert er sich, wie Babys in Wolldecken gewickelt und auf dem Arm einer Hebamme mit einem einfachen Auto zur Behandlung ins nächstgrößere Krankenhaus transportiert wurden.

Bildrechte: Kapachki za budeshte

Radkow fand, das sollte es in einem EU-Land im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Heute sind fünf vollausgestattete Krankenwagen für Neugeborene im Einsatz. "Wir stehen kurz vor dem Kauf des Sechsten", sagt Lazar Radkow, und peilt das nächste Ziel an: "Wir sammeln auch für neue medizinische Ausrüstung an Frauen- und Kinderkliniken. Derzeit prüfen wir, was in den ausgewählten fünfzehn bis zwanzig Kliniken fehlt. Manche Geräte sind schon bestellt", berichtet Radkow.

Er findet, alle sollten mit anpacken, wenn sie in einem besseren Bulgarien leben wollen. Das habe Radkow in seiner Zeit in Deutschland gelernt. "Die eigentliche Macht unserer Aktionen sind die Menschen. Wenn jeder etwas Kleines leistet, dann wird am Ende etwas ganz Großes daraus", beschreibt Lazar Radkow seine Lebensphilosophie. Bisher hat er unzählige freiwillige Helfer begeistern können.

Bei der Sammelaktion in Sofia haben die Musiklehrerin Maria Tomowa und ihr Mann diesmal drei Müllsäcke mit Plastikdeckeln abgegeben. Sie schüttelt mit dem Kopf, wenn sie gefragt wird, warum man Sammelaktionen braucht, um Krankenhäuser zu unterstützen. Die einfache Antwort ist: wegen des chronischen Geldmangels.

Bildrechte: Kapachki za budeshte

Der gerade aus dem Amt geschiedene Gesundheitsminister Christo Hinkow hat aber noch eine andere Erklärung: "Weil die meisten staatlichen Krankenhäuser schlecht wirtschaften und nicht effektiv sind." Gemeint sind Kliniken, die in den Jahren nach der Wende hohe Schulden angehäuft haben. Der Staat hat sie aufgekauft, um sie vor der Schließung zu bewahren.