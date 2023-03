Nach der Verabschiedung der Rentenreform ist es in der französischen Hauptstadt Paris erneut zu gewalttätigen ProtesteN gekommen. Berichten der Nachrichtenagentur AFP zufolge wurden in der Nacht zum Dienstag mindestens 234 Menschen festgenommen. Elf Polizisten seien verletzt worden. Demonstranten hätten Mülltonnen angezündet und Steine geworfen. Auf Transparenten sei unter anderem der Rücktritt von Präsident Emanuel Macron gefordert worden. Allein in Paris waren den Berichten zufolge rund 2.000 Polizisten im Einsatz gewesen. Proteste habe es auch in auch in anderen Städten wie Saint-Étienne, Straßburg und Toulouse gegeben. Auch dort sind AFP zufolge Dutzende Menschen festgenommen worden.