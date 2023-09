Dr. Johannes Uhrenholt-Heindl: Es geht wirklich als erstes los beim Thema Digitalisierung. Es ist ehrlich gestanden fast unglaublich, wenn ich von Dänemark zurück nach Deutschland komme, dass es hier immer noch diese Papierakten gibt, wo die Krankenschwestern viele Stunden damit verbringen, Medikamente einzutragen. Die müssen sie dann nach einer Woche wieder mit einem Bleistift oder Kugelschreiber übertragen. Da können Schreibfehler passieren, oder Dosierungsfehler. In Dänemark läuft all das digital. Auch wenn der Patient neu aufgenommen wird, sind Hausarzt und Krankenhaus viel besser vernetzt: Der Patient hat online seine Medizinakte, auf die Hausarzt und Krankenhaus gleichermaßen zugreifen können. Da weiß jeder Arzt sofort: welche Allergien hat der Patient, welche Medikamente nimmt er ein und man kann aktive als auch vergangene Rezepte einsehen um eventuell Arztshopping zu vermeiden. Der Patient kann selber seine Visiten-Einträge, Bildgebungsbefunde und die Zusammenfassung von seinen Sprechstundenbesuchen einsehen. Das heißt, die Patienten sind viel besser informiert. Und es fällt natürlich viel weniger Schreibarbeit an, dadurch weniger Kosten für Ärzte und natürlich auch Krankenschwestern.

Als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, habe ich Stunden damit verbracht, Arztbriefe zu schreiben. In Deutschland läuft das so: Da liest sich ein Assistenzarzt die handschriftlichen Notizen durch, welche bei den Visiten gemacht wurden und der Arzt muss dann daraus in ein Dokument, einen zwei- bis dreiseitigen Arztbrief schreiben. In Dänemark dauert eine Entlassung fünf bis zehn Minuten und in Deutschland gehen alleine da Stunden drauf, wenn man das mal zusammenrechnet. Hier werden die Vitalparameter eines Patienten automatisch ins Computersystem übertragen, zum Beispiel der Blutdruck. In Deutschland passiert das teilweise noch per Hand, da werden noch Kurven gezeichnet. Und der Computer erkennt dann auch sofort Tendenzen, warnt zum Beispiel automatisch, wenn ein Wert nicht stimmt. Da geht es dann ja auch um das Leben der Patienten. Das ist für mich fast schon ein Kulturschock, wenn ich aus Dänemark, dem digitalisierten Land, mal zurück nach Deutschland komme.