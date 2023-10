Evakuierung Flieger mit deutschen Staatsbürgern aus Israel gelandet

Die Lufthansa hat damit begonnen, Deutsche aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland zu bringen. Am Abend landeten die letzten beiden von vier am Donnerstag geplanten Sonderflügen aus Tel Aviv in Frankfurt am Main sowie München. Ein paar Stunden zuvor waren bereits die ersten Maschinen aus der israelischen Metropole auf direktem Weg in beiden Städten angekommen. Weitere vier Sonderflüge sollen am Freitag folgen.