Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland. Sie wird vorwiegend durch Spenden finanziert. Nach eigenen Angaben hat die Welthungerhilfe im vergangenen Jahr in 36 Ländern mit 526 Auslandsprojekten rund 16,6 Millionen Menschen unterstützt. Der Großteil der Hilfen, insgesamt 190,5 Millionen Euro, floss in Projekte in Afrika, gefolgt von Asien und Südamerika.