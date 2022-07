Eine Milliarde Dollar wollen die USA für die Ernährungssicherheit im Nahen Osten sowie in Nordafrika ausgeben. Nach Angaben eines hochrangigen US-Regierungsmitarbeiters am Rande des Nahost-Besuchs wird US-Präsident Joe Biden dieses Förderprojekt beim Gipfel des Golf-Kooperationsrats (GCC) diesen Samstag in Dschidda vorstellen.