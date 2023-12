In Chan Junis im Süden des Gazastreifens berichteten Anwohner am Dienstagmorgen von heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern. Gewehrschüsse waren in der Stadt zu hören. Das israelische Militär greife Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums mit Panzern und Flugzeugen an. Über mögliche Opfer ist zunächst nichts bekannt.