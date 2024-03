Israel will seine Pläne für eine Offensive im mit Geflüchteten überfüllten Rafah nicht aufgeben

Die USA und die EU drängen auf eine Waffenruhe.

Im Norden des Gazastreifens entsteht laut Medienberichten eine große Kontrollanlage.

Israels Armee will trotz internationaler Kritik weiter eine Militäroffensive in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah durchführen. Der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, sagte am Donnerstag im Podcast "Call Me Back" des amerikanisch-kanadischen Kolumnisten und Politikberaters Dan Senor, Israel habe keine andere Wahl. "Es wird geschehen, auch wenn Israel gezwungen ist, allein zu kämpfen. Selbst wenn sich die ganze Welt gegen Israel wendet, einschließlich der Vereinigten Staaten, werden wir kämpfen, bis die Schlacht gewonnen ist." Dermer erklärte, Israel würde den Krieg verlieren, wenn es tausende Kämpfer der islamistischen Hamas in Rafah belasse.

Ebenso äußerte sich am Freitag der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, im ZDF. Israel müsse die "Terrorinfrastruktur" der Palästinenserorganisation zerstören, sagte Proser. "Wenn wir diese Terrororganisation nicht beseitigen, können wir nie Frieden in dieser Region schaffen." Die israelische Armee werde den Einsatz in Rafah aber erst beginnen, wenn die Zivilbevölkerung in "sichere Zonen" gebracht worden sei.