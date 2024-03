Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach Angaben seines Büros am Freitag die Pläne für einen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens gebilligt. In der Mitteilung hieß es, die Armee bereite sich neben dem operativen Einsatz auf eine Räumung der Zivilbevölkerung vor. Bereits in den vergangenen Tagen hatte das israelische Militär die Stadt aus der Luft angegriffen.