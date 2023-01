Umstrittene Personalie: Minister Deri wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der Chef der ultraorthodoxen Schas-Partei ist in Israel umstritten. Bürgerrechtler hatten zuvor wegen dessen krimineller Vergangenheit Beschwerde eingelegt. Deri ist mehrfach verurteilt, zuletzt 2021 wegen Steuerhinterziehung. Deshalb wurde eigens ein Gesetz geändert, damit er trotzdem zum Innen- und Gesundheitsminister ernannt werden kann. Die politische Entwicklung in Israel wird innerhalb des Landes kritisch gesehen. Landespolitiker sorgen sich um die Demokratie in Israel.

Proteste gegen neue Regierung Nentanjahus und Gesetzesänderungen

In den vergangenen Wochen gingen Zehntausende Menschen in Israel auf die Straßen. Am Samstag ist erneut eine große Demonstration in Tel Aviv geplant.

Deri wurde im Jahr 2000 wegen Bestechlichkeit, Korruption und Untreue, auch während seiner Zeit als Innenminister, zu drei Jahren Haft verurteilt. 2021 musste er wegen neuer Steuervergehen sein Abgeordnetenamt niederlegen. Im Rahmen eines Vergleichs bekam er Bewährung.

Die neue Regierung von Benjamin Netanjahu ist die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes. Netanjahu legte im Dezember erneut den Amtseid als Premierminister ab. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Regierungskoalition vertreten.