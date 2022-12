Der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant am Donnerstag seine neue Regierung im isrealischen Parlament vorzustellen. Wie der Parlamentssprecher Yariv Levin am Montag mitteilte, solle die Knesset am Donnerstag in einer Sondersitzung über das neue Kabinett abstimmen. Dann würde der langjährige Ministerpräsident Netanjahu das Amt wieder ausfüllen.