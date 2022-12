Vor allem weil sich am allgemeinen Trend im kommenden Jahr kaum etwas ändern werde, sagt Frontex-Sprecher Piotr Switalski. Möglicherweise wird die Westbalkanroute nicht mehr so stark frequentiert sein, da weniger Menschen über die Türkei nach Griechenland kommen, und auch der Weg über Serbien in die EU schwieriger wird. Grund ist Switalski zufolge, dass Serbien Ende November seine Visaregelung eingeschränkt hat. Das werde die Zahl von illegalen Grenzübertritten in den kommenden Monaten voraussichtlich verringern. Aber auf Grund geopolitischer Entwicklungen aber auch aus Gründen des Klimawandels ist nach Switalskis Ansicht auch 2023 mit einem "hohen Migrationsdruck" zu rechnen.