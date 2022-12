Jahresrückblick Das Jahr der Krisen - Das war das Jahr 2022 in Osteuropa

Hauptinhalt

Der Krieg in der Ukraine bestimmt nach wie vor das Geschehen in Europa. Besonders die Staaten Osteuropas bekommen die Auswirkungen des Krieges zu spüren.



In unserem Jahresrückblick schauen wir noch einmal auf eine Auswahl von Ereignissen und Geschichten zurück, die unsere Nachbarn im Osten in diesem Jahr bewegt und die unsere Leserinnen und Leser mit großem Interesse verfolgt haben.