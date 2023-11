Gaza-Israel-Krieg Tote bei Angriff auf Schule im Gazastreifen

Der US-Sondergesandte David Satterfield sagte in Amman, dass bereits zwischen 800.000 und eine Million Menschen in den Süden des Gazastreifens gezogen seien. Zwischen 350.000 bis 400.000 hielten sich noch im Norden von Gaza-Stadt und Umgebung auf. Kämpfe wurden auch aus dem israelisch-libanesischen Grenzgebiet gemeldet. Die israelische Armee teilte mit, Kampfflugzeuge hätten Hisbollah-Ziele angegriffen. Einwohner im Süden des Libanons sprachen von den schwersten Luftangriffen seit Ausbruch des Gaza-Krieges.

Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck "eine Kampfansage an die zivilisierte Welt". Dieser Angriff erfordere eine notwendige Konsequenz von Israel, sagte Habeck in einer Videobotschaft für die Landesdelegiertenversammlung der rheinland-pfälzischen Grünen in Saarburg.