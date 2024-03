Die Luftwaffe hat für ihre Beteiligung an der Luftbrücke zwei Transportflugzeuge C-130 Hercules in Jordanien stationiert. Jede Maschine kann bis zu 18 Tonnen Last transportieren. Nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius sollen die Transportmaschinen so oft wie möglich zu Hilfsflügen starten. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr an der Luftbrücke für Gaza, die von Jordanien initiiert wurde. Auch andere Partner wie die USA oder Frankreich beteiligen sich an der Initiative.