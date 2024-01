Nahostkrieg Vorerst kein neues Geld aus Deutschland für Palästinenserhilfswerk

UN-Generalsekretär Antonio Guterres will gegen jeden Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA vorgehen, der am Massenmord an Israelis beteiligt war. Jeder Mitarbeiter, der in Terrorakte verwickelt sei, werde zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichen Erklärung. Dabei gehe es auch um die strafrechtliche Verfolgung der Beschuldigten. Die UN sei bereit, mit einer Behörde zusammenzuarbeiten, die zur Strafverfolgung in der Lage sei. Gleichzeitig appellierte Gutterres an UN-Mitgliedsstaaten, die Finanzierung der UNRWA nicht einzustellen.