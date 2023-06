Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – Journalisten sind im Verhandlungssaal nicht zugelassen. Sie konnten das Verfahren zwar per Videoübertragung aus einem nahegelegenen Raum verfolgen, allerdings war der Ton nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters kaum verständlich. Nawalny äußerte sich demnach etwa drei Minuten lang. Er zweifelte die Zuständigkeit des Richters an, der einem Moskauer Gericht angehöre, ihm aber in einer Strafkolonie weit von der Hauptstadt entfernt den Prozess mache. Auch Nawalnys Eltern waren nach Melechowo gereist, sie durften aber ebenfalls nicht in den Verhandlungssaal.