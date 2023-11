Gut vier Wochen nach der Parlamentswahl in Polen ist die amtierende nationalkonservative PiS-Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartungsgemäß zurückgetreten.

Bei der Parlamentswahl am 15. Oktobe r hatte ein oppositionelles Dreierbündnis unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk von der liberal-konservativen Bürgerkoalition KO eine deutliche Mehrheit errungen. Die bisherige nationalkonservative Regierungspartei PiS wurde bei der Wahl zwar mit 194 Sitzen stärkste Kraft im Sejm, verfehlte aber die absolute Mehrheit.

Trotzdem wollte Polens Staatspräsident Andrzej Duda nach Angaben seiner Kanzlei am Montagabend zunächst erneut den PiS-Politiker Morawiecki mit einer Regierungsbildung beauftragen. Duda, der selbst aus den Reihen der PiS stammt, hatte seine Entscheidung damit begründet, es sei in Polen parlamentarische Tradition, dass ein Vertreter der stärksten Fraktion zunächst diesen Auftrag erhalte. Die Opposition warf Duda daraufhin vor, den Machtwechsel in Polen verzögern zu wollen.